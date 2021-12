Horizon Forbidden West in splendide nuove immagini e dettagli

Guerrilla Games è tornata a parlare di Horizon Forbidden West con uno speciale pubblicato in esclusiva dalla rivista statunitense Game Informer.

Il risultato più evidente del coverage è quello che ci viene regalato dalle cinque nuove immagini, che potete ammirare nella galleria in allegato a questo articolo. L'articolo include però anche una serie di interessanti informazioni, che fanno luce sul gameplay del nuovo episodio della serie.

Horizon Forbidden West – sei differenti stili per l'albero delle abilità

Nel dettaglio, vale la pena approfondire quanto si è detto circa l'albero delle abilità, che mira ad essere più ampio e ricco di possibilità rispetto quello visto in Horizon Zero Dawn.

Forbidden West consentirà infatti ai giocatori di scegliere tra sei differenti stili di gioco:

Guerriero : incentrato sugli attacchi in mischia;

: incentrato sugli attacchi in mischia; Infiltrator : concentrato sugli attacchi furtivi;

: concentrato sugli attacchi furtivi; Hunter : dedicato a chi vuole giocare sulla distanza;

: dedicato a chi vuole giocare sulla distanza; Machine Master : per coloro che vogliono specializzarsi sull'hacking delle macchine;

: per coloro che vogliono specializzarsi sull'hacking delle macchine; Survivor : uno stile dedicato a salute e risorse;

: uno stile dedicato a salute e risorse; Trapper: per chi vorrà specializzarsi sulle trappole.

Ognuna di queste categorie avrà a sua volta 20-30 abilità sbloccabili, per una personalizzazione della propria Aloy che potenzialmente sarà veramente completa.

Non c'è solo questo. Horizon Forbidden West punta comunque ad incoraggiare diverse filosofie di gameplay anche in modi più pratici: ad esempio, attraverso gli aggiornamenti all'equipaggiamento, eseguiti su appositi banchi di lavoro. Ogni arma potrà contare su vari livelli di potenziamenti, così come gli abiti, che daranno a loro volta ulteriori miglioramenti alle statistiche e una miglior efficacia.

Le nuove immagini, infine, ci mostrano la zona di Daunt, un canyon posto all'estremità orientale di Sundom, il territorio dei Carja, insieme a una nuova macchina chiamata Burrower, che può nascondersi nel terreno.

Horizon Forbidden West è in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5 e sarà disponibile dal 18 febbraio 2022. Il gioco dovrebbe occupare quasi 100 GB su disco.