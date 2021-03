Sei in cerca di un nuovo controller per la tua Nintendo Switch? Hori Controller Horipad Wireless versione Super Mario è in offerta su Amazon a soli 43,99€. Il ribasso del 27% corrisponde a uno sconto effettivo di 16,01€ che rende questo accessorio un affare. Spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Hori Controller Horipad in versione Super Mario: i pro e i contro di questo accessorio per Switch

Acquistare un controller Horipad è un ottima idea, soprattutto se si ama giocare a giochi che richiedono l’uso simultaneo di entrambi i joycon. Grazie a questo accessorio, dunque, è possibile dire addio a eventuali cavi e batterie e giovare di un esperienza in game senza costrizioni.

Funzionante fino a dieci metri di distanza, il dispositivo firmato Hori vanta un’autonomia di 15 ore che permette di prolungare le proprie sessioni di gioco giornaliere fino allo sfinimento.

Con il duo design accattivante e reso unico dalla grafica dedicata a Super Mario, il controller è altresì dotato di giroscopio e accelerometro per godere di tutti i vantaggi comunemente resi possibili dalla tecnologia Nintendo.

Tra le features è da sottolineare la presenza di un impugnatura testurizzata. Così facendo la presa sul Horipad risulta essere sempre salda e comoda.

Trattandosi di un partner ufficiale, il dispositivo è prodotto da Hori ma riconosciuto da Nintendo attraverso la certificazione Licensed Product.

Da prendere in considerazione, infine, è il fatto che non presenta il lettore NFC e dunque non è compatibile con gli Amiibo.

