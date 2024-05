Apple Arcade è gratis per 3 mesi: come richiedere l'offerta

C’è una nuova promo per accedere ad Apple Arcade gratis: per tutti i nuovi utenti che acquistano un iPhone, un iPad, un Mac oppure una nuova Apple TV, infatti, c’è la possibilità di riscattare un’offerta davvero interessante che permette di ottenere 3 mesi gratis e senza vincoli di Apple Arcade, con accesso completo a tutti i titoli disponibili nel catalogo del servizio.

Per maggiori dettagli sui contenuti del servizio e sulla promozione è possibile seguire il link qui di sotto e accedere al sito ufficiale di Apple Arcade. Il servizio consente l’accesso a centinaia di giochi, da installare sui propri dispositivi, senza pubblicità e acquisti in app.

Apple Arcade è gratis per 3 mesi con questa promo

Sfruttare la promozione in corso è semplicissimo. Basta acquistare uno dei prodotti idonei tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

A questo punto, dal nuovo dispositivo, bisogna accedere all App Store e poi ad Apple Arcade per riscattare la promozione e poter avere 3 mesi gratis di Apple Arcade. Da notare che la promozione non ha vincoli (è possibile interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento) e consente l’accesso al catalogo a un totale di 6 membri della propria famiglia. Il servizio è accessibile da tutti i dispositivi Apple.

Per maggiori informazioni in merito è possibile seguire il link qui di sotto.

Ricordiamo che Apple Arcade mette a disposizione oltre 200 giorni da scaricare sui propri dispositivi. Tutti i giochi sono disponibili senza pubblicità e senza micro transazioni e acquisti in app. Si tratta di titoli completi, da giocare liberamente e senza costi extra di alcun tipo. Il catalogo, inoltre, viene aggiornato costantemente, con tanti nuovi contenuti che, di mese in mese, vanno ad arricchire le opzioni disponibili per gli utenti del servizio.