Hoover H-FREE 100: aspirapolvere dal basso costo ma con ottima potenza

Se devi cambiare la tua vecchia scopa elettrica e vuoi spendere il meno possibile, non perderti questa straordinaria promozione che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere le mani sul bellissimo aspirapolvere senza fili Hoover H-FREE 100 a soli 119,99 euro, invece che 199,99 euro.

Sul prezzo di listino dunque, anche se potresti non visualizzarlo, c’è uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare 80 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 24 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Hoover H-FREE 100 ha tutto e costa poco

Chiaramente Hoover H-FREE 100 è pensato per chi vuole spendere davvero poco, eppure non sacrifica eccessivamente le prestazioni. Gode di un motore potente da 170 W che ti permetterà di aspirare di tutto senza dover passare e ripassare. Inoltre possiede una super batteria in grado di durare fino a 40 minuti con velocità standard.

Potrai decidere la velocità premendo l’apposito pulsante. Ha un design maneggevole e leggero con una tecnologia innovativa che permette all’aspirapolvere senza fili di rimanere in piedi da solo. Sulla parte anteriore della spazzola ci sono delle luci LED per vedere al meglio ciò che stai aspirando. In confezione troverai diversi accessori che ti consentiranno di aspirare sui tappeti, materassi, sedili dell’auto, divani e tanto altro.

Sicuramente a questa cifra la vorranno tutti e l’offerta è a tempo, perciò sparirà a breve. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili Hoover H-FREE 100 a soli 119,99 euro, invece che 199,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonata ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritta puoi farlo subito cliccando qui.