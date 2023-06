Honor X8a è ancora più SPECIALE col Sottoprezzo Unieuro

Honor X8a è il manifesto della nuova Honor: potenza, eleganza e rapporto qualità-prezzo da far saltare qualunque banco, anche quello a cui normalmente siedono i giocatori più forti. Il fiore all’occhiello dello smartphone è la tripla camera da 100 megapixel, in grado di scattare foto ben al di sopra della media, tenuto sempre conto degli smartphone di pari fascia di prezzo. Con l’ ultima offerta del Sottoprezzo Unieuro, il prezzo dell’X8a è sceso a 179,99 euro, per effetto del 33% di sconto applicato al prezzo di listino. Le spese di spedizione sono gratuite.

Honor X8a in sconto del 33% sul sito di Unieuro

Ci sono almeno 4 validi motivi per cui preferire il medio gamma X8a di Honor a tutti gli altri telefoni nella fascia di prezzo compresa tra 150 e 200 euro:

la tripla camera da 100MP , in grado di riconoscere in autonomia le scene e mostrare una varietà di dettagli tale da stupire chiunque;

, in grado di riconoscere in autonomia le scene e mostrare una varietà di dettagli tale da stupire chiunque; l’ uso ad una mano , con un peso di appena 179 grammi per uno spessore di 7,48 millimetri, che lo rendono perfetto per l’utilizzo ad una sola mano nonostante le dimensioni dello schermo siano pari a 6,7 pollici;

, con un peso di appena 179 grammi per uno spessore di 7,48 millimetri, che lo rendono perfetto per l’utilizzo ad una sola mano nonostante le dimensioni dello schermo siano pari a 6,7 pollici; design elegante , grazie ad angoli smussati al millimetro per uno stile unico, esaltato dal processo di sabbiatura del telaio;

, grazie ad angoli smussati al millimetro per uno stile unico, esaltato dal processo di sabbiatura del telaio; prezzo ultra concorrenziale, anche se l’offerta non durerà ancora a lungo, visto che la promo Sottoprezzo di Unieuro termina giovedì 8 giugno.

A tutto questo aggiungici poi la possibilità di pagare in tre comode rate da 59,99 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal. Se opti per la soluzione di Klarna, hai anche l’opportunità di non pagare nulla oggi e di saldare l’importo intero 30 giorni dopo la data di acquisto.

Cogli al volo l’ultima offerta sull’Honor X8a per risparmiare qualcosa come 90 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.