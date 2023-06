Honor X8a 6GB+128GB a solo 179€: ACQUISTALO SUBITO su Unieuro

Corri su Unieuro perché, grazie al volantino Sottocosto, acquisti il potente Honor X8a a soli 179,99 euro, invece di 269,90 euro. Grazie a questa incredibile offerta ti assicuri uno smartphone Android degno di questo nome. Dotato di 6GB di RAM puoi gestire più app contemporaneamente per un multitasking fluido e senza problemi. I 128GB di ROM permettono di installare tutte le app che vuoi e archiviare i tuoi file multimediali.

Grazie a Unieuro hai anche la consegna gratuita a casa tua o il ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te. Inoltre, se vuoi puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero da soli 59,99 euro al mese. La prima rata al momento dell’ordine e le altre due nei mesi successivi. Tutto questo è concesso da PayPal o Klarna che devi selezionare, a seconda di quale account hai attivo, come metodo di pagamento.

Honor X8a: grandi prestazioni, prezzo contenuto

Con soli 179,99 euro ti aggiudichi Honor X8a, dotato di tripla fotocamera ultra potente da 100MP. Goditi anche un display Borderless da 6,7 pollici a 90Hz carico di colori e ricco di dettagli. Tutto in un design ultra leggero, sottile ed elegante. La batteria è potente e capiente 4500 mAh per una durata extra ogni giorno. Il processore MediaTek Helio G88 Octa-core offre prestazioni spettacolari.

Mettilo subito nel carrello a soli 179,99 euro, invece di 269,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.