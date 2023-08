Honor X5 Plus presentato UFFICIALMENTE: midrange con stile dall'autonomia TOP

Ci siamo: Honor X5 Plus è stato presentato pochissime ore fa; è destinato al mercato internazionale e punta ad affiancare il fratellino X5 Classic uscito all’inizio di quest’anno e avente a bordo il SoC MediaTek Helio G25. Il nuovo arrivato punta tutto sulla batterie grazie alla cella energetica dalla capienza esagerata da ben 5200 mAh. Dopo una serie di indiscrezioni, finalmente il marchio cinese ha svelato il dispositivo e ora appare elencato sul suo sito web ufficiale. Non abbiamo ancora idea di quando verrà commercializzato e di quanto costerà ma possiamo dare un’occhiata alle sue specifiche tecniche complete.

Honor X5 Plus: le caratteristiche complete

Partiamo dal design: Honor X5 Plus, a prima vista, potrebbe sembrare un classico device a cui siamo già abituati: il retro è piatto e c’è un grande modulo fotografico che comprende due sensori e un flash LED. Il display presenta cornici sottili su quasi tutti i lati, ha uno schermo generoso da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. L’aspect ratio è di 20:15:0. La compagnia afferma che il telefono supporta la tecnologia Dynamic Dimming per ridurre l’affaticamento degli occhi. Sotto la scocca batte un processore MediaTek Helio G36.

Sul fronte fotografico invece, Honor X5 Plus dispone di una main camera da 50 MP (f/1.8) e di una lente di profondità (f/2.4) di megapixel. Anteriormente c’è una selfiecam da 5 Megapixel incastonata in un notch a goccia. Ottima la batteria da 5200 mAh che si ricarica a 10W. Non manca Android 13 con skin MagicOS 7.1. È un midrange interessante pensato per la fascia bassa del mercato; verrà venduto in Midnight Black e Cyan Lake. Non sappiamo ancora il prezzo ma crediamo che avrà un costo contenuto.

