In queste ore è appena stata confermata la data di lancio del nuovo Honor X20; non di meno, sono state rivelate le specifiche tecniche principali e il design del prodotto in questione.

Honor X20: cosa sappiamo finora?

È già noto che l'ex sub brand di Huawei annuncerà la serie Magic 3 di telefoni di punta e il tablet V7 Pro il 12 agosto in Cina. Oggi, l'azienda ha confermato che annuncerà anche lo smartphone X20 nel corso dello stesso evento.

Di seguito è mostrato il poster della data di lancio di Honor X20. Come si può vedere, il display dell'X20 presenta un ritaglio a forma di pillola, il ché indica che il telefono sarà dotato di un sistema di doppia camera selfie.

Il lato posteriore dell'X20 presenta un alloggiamento della fotocamera di forma rotonda. Uno sguardo più attento mostra che questo ospita una tripla lente da 64 megapixel e un flash LED. Per la sicurezza dei dati degli utenti, è dotato di un sensore di impronte digitali montato sul frame laterale. Il poster conferma anche le due varianti colore del dispositivo.

Non di meno, il poster conferma anche che lo schermo dell'Honor X20 supporterà una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una ricarica rapida da 66W. Sarà guidato da un chipset da 6 nm. Rapporti passati hanno rivelato che il device sarà dotato del chipset Dimensity 900, lo stesso che alimenta altri dispositivi come Honor 50 SE e OPPO Reno6 5G. Le altre specifiche dell'X20 sono nascoste. Probabilmente, il telefono avrà un prezzo di circa 2.000 Yuan (~ $ 309).

L'Honor X20 si posizionerà più in alto rispetto all'X20 SE che ha debuttato a giugno in Cina. Con un prezzo di partenza di 1.799 Yuan (~$278), il “vecchio” modello SE è dotato di un display LCD IPS FHD+ da 6,6 pollici con un foro allineato al centro del pannello, una fotocamera frontale da 16 megapixel, una da 64 megapixel + 2 megapixel (macro) + una da 2 megapixel per gli scatti con bokeh attivo. Non di meno, dispone di un chipset Dimensity 700, banchi RAM fino a 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, skin Magic UI 4.0 basata su Android 11 e una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22,5 W.

