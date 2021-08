Le foto trapelate in queste ore del nuovo midrange Honor X20 mostrano che l'influenza di Huawei è ancora forte. Di fatto, l'X20 SE riceverà una versione più potente che verrà presentata con il moniker Honor X20.

Huawei X20: questo il suo design

L'arrivo del telefono sembra essere dietro l'angolo poiché le foto dal vivo sono emerse su Internet e mostrano che la presenza dell'ex casa madre Huawei è ancora molto forte.

Come si vede nelle immagini, pubblicate online per gentile concessione del leaker di fiducia @RODENT950, il mediogamma avrà un display piatto con un foro a forma di pillola per due snapper frontali.

Il retro del telefono ricorda vagamente i prodotti di ultima generazione di casa Huawei. Pensiamo all'alloggiamento della fotocamera che ci ricorda i Mate 30; all'interno ci sono tre fotocamere insieme ad un flash LED.

La piastra posteriore è curva così da fornire una presa più confortevole. Uno scanner di impronte digitali non è visibile, il che potrebbe significare che ce possa essere uno sotto il display o sotto il pulsante di accensione. Il telefono ha una vernice blu ma con sfumature leggermente diverse. Dovrebbero esserci altre varianti di colore al momento del debutto del dispositivo.

Le specifiche dell'Honor X20 sono ancora sconosciute, ma una recente fuga di notizie ha affermato che il telefono sarà alimentato da un processore Dimensity 900 di MediaTek. Ci aspettiamo che emergano maggiori dettagli man mano che la data di lancio si avvicina.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la compagnia svelerà a breve i nuovi flagship facenti parte della serie Magic 3: saranno dispositivi premium in tutto e per tutto e presenteranno funzionalità AI di ultima generazione. Oltre a ciò, disporranno di un comparto fotografico da top di gamma e del nuovissimo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 888+.

