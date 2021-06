Ecco la roadmap relativa all'aggiornamento ad HarmonyOS per i vecchi smartphone di casa Honor; conosciamo nel dettaglio la tempistica di rilascio dell'update per ben 35 modelli idonei.

Honor: quali telefoni riceveranno HarmonyOS 2.0?

Mercoledì scorso Huawei ha annunciato HarmonyOS 2.0 e ha anche confermato i nomi dei circa 100 dispositivi del brand che saranno aggiornati al nuovo sistema operativo proprietario.

Ora sappiamo che il software sarà disponibile anche per i dispositivi Honor lanciati prima della separazione dalla casa madre avvenuta nel novembre dello scorso anno.

Ecco la lista ufficiale:

Serie Honor 30, Pro, Pro+ e 30S;

V30, V20, V20 Moschino Edition;

Magic 2;

Honor 20, 20 Pro;

X10, X10 Max:

Tablet 6, X6:

Play 4 e Play 4 Pro;

Honor 30 Youth Edition.

Sappiamo che ci saranno molti altri prodotti che riceveranno l'update come il Play 4T Pro, il 20S, Honor Play original, il V10, il “vecchio” flagship del 2018 (Honor 9) e molti altri ancora.

Ricordiamo che HarmonyOS 2.0 è stato annunciato insieme alla serie di prodotti wearableHuawei Watch 3 e ai nuovi tablet MatePad all'inizio di questa settimana. Si tratta del sistema operativo semplificato del colosso cinese che offre un'esperienza di connessione senza soluzione di continuità su diversi prodotti come smartphone, tablet, smartwatch, fitness tracker, automobili, gadget IoT e per la smart home. Attualmente, il firmware è disponibile solo per gli articoli Huawei e per i suddetti terminali di casa Honor in Cina. I prossimi telefoni Huawei in Cina verranno già venduti con il nuovo sistema operativo.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la serie P50 dell'azienda cinese verrà rilasciata con processore Snapdragon 888 di Qualcomm ma con un modem 4G al suo interno; sembra proprio che i futuri flagship della realtà asiatica – un tempo leader del mercato – siano destinati ad abbandonare – contro la loro volontà – il supporto alle reti di nuova generazione.

