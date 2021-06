Vediamo insieme quali sono i (quasi) 100 dispositivi Huawei che si possono aggiornare al nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.0 appena svelato.

HarmonyOS 2.0: arriverà su tantissimi device

Durante la presentazione di ieri di HarmonyOS 2, l'azienda cinese ha rivelato che prevede di aggiornare 100 terminali al nuovo sistema operativo. Sicuramente ci sono molti prodotti in cantiere anche se il brand afferma che ci vorrà diverso tempo (presumibilmente fino al primo semestre del 2022) per completare il processo di aggiornamento.

Se volete sapere quali dispositivi sono idonei e quando riceveranno l'aggiornamento, siete nel posto giusto. Di seguito è riportato l'elenco completo dei 100 device che riceveranno HarmonyOS 2.0:

2 giugno

serie Mate40;

serie P40;

serie Mate30;

MatePad Pro (2019);

Q3

serie Mate20;

nova 7 serie;

nova 8 serie;

serie nova 6;

MatePad (2019);

Q4

Smart Screen serie V (2021);

serie S Smart Screen;

Mate20 serie X;

X Smart Screen da 65 pollici;

nova 5 Pro;

Enjoy serie 20;

Enjoy Z 5G;

Maiman 9;

MediaPad serie M6;

Enjoy Tablet 2;

H1 2022

serie Mate10;

serie P20;

nova serie 5;

serie Mate9;

serie P10;

Smart Screen serie V;

MediaPad M5;

nuovo 4;

nova 4e;

nova 3;

nova 3i;

Enjoy 9S;

Enjoy 9 Plus;

Divertiti 10;

Enjoy 10S;

Maiman 8;

nova 2s.

Come potete vedere, Huawei sta aggiornando alcune delle sue ammiraglie dal 2016 come la serie Mate9. Con un nuovo aggiornamento, questi vecchi terminali vengono infusi di nuova vita.

HarmonyOS 2 ha un sacco di funzioni come Super Service Widget che offre funzionalità aggiuntive ai widget standard. Gli utenti saranno in grado di eseguire determinate attività utilizzando solo il widget di un'app invece di aprire l'app stessa. C'è anche un Centro di controllo rinnovato che semplifica l'accesso e il controllo di tutti i dispositivi collegati o dei device supportati in un determinato raggio di azione. L'OEM cinese ha incluso anche un Task Center che consente di assegnare attività a vari dispositivi come da un tablet a un telefono e viceversa.

Altre caratteristiche in cantiere sono un nuovo carattere con uno spessore regolabile, la funzione di appunti tra dispositivi e il mix multi-camera che ti consente di combinare i filmati delle fotocamere dei dispositivi vicini durante la registrazione di un video per fornirti diverse angolazioni.

Huawei afferma che HarmonyOS 2.o è sicuro e ha ottenuto la certificazione EAL 4+ per la sicurezza degli utenti.

