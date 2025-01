HONOR Pad X8a da 11 pollici e 128 GB a prezzo sgretolato, solo 129€

Devi acquistare un tablet Android ma non vuoi spendere tanto? Vorresti trovare il giusto compromesso tra qualità e prezzo? Allora ho scovato l’offerta perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HONOR Pad X8a da 11 pollici a soli 129,90 euro, invece che 169,90 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Dunque ricapitolando, puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 6% sul prezzo originale, più di un ulteriore sconto di 30 euro con il coupon per un risparmio totale di ben 40 euro. Davvero niente male soprattutto per ciò che potrai ottenere. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR Pad X8a da 11 pollici a un prezzaccio

Se desideri un tablet che abbia uno schermo bello grande e garantisca ottime prestazioni senza doverlo strapagare allora acquista subito HONOR Pad X8a. Possiede un bellissimo display da 11 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e risoluzione 1920 x 1200 p con protezione per gli occhi. Ha una cornice sottile, pesa solo 495 grammi e ha uno spessore di appena 7,25 mm.

Monta il potente processore Snapdragon 680 di Qualcomm che viene supportato da 4 GB di RAM e da una memoria interna di 128 GB che potrai espandere facilmente con una scheda microSD fino a 1 TB. È dotato del sistema operativo MagicOS 8.0 basato su Android che risulta semplice e intuitivo. E poi, grazie a una straordinaria capacità della batteria da 8300 mAh, puoi usarlo per tutto il giorno senza problemi.

Ci sarebbero diverse altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra spariscono a vista d’occhio. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo HONOR Pad X8a da 11 pollici a soli 129,90 euro, invece che 169,90 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.