Honor comunica che terrà una nuova conferenza di lancio il prossimo 22 settembre. Di fatto, ci sarà un aggiornamento in merito alle fotocamere della serie Magic3. Ma cosa sappiamo al momento?

Honor: cosa sappiamo sul nuovo evento?

Poche ore fa, Honor ha annunciato ufficialmente che avrebbe ospitato un nuovo evento di lancio alla fine di questo mese. Il 22 settembre quindi, la società terrà una conferenza sulla tecnologia di imaging della serie Magic3 in Cina.

Mentre il gigante tecnologico cinese ha rivelato la data dello show online, non ha ancora rivelato dettagli più precisi in merito all'evento. Tuttavia, in un post ufficiale di Weibo (noto portale web di microblogging cinese), il marchio ha affermato che la sua serie Magic3 è stata accolta abbastanza bene nel mercato locale e ha ricevuto un ottimo plauso dalla critica per quanto riguarda le capacità delle fotocamere di bordo.

Ora, a quanto pare, l'azienda sta cercando di migliorare ulteriormente questo aspetto della formazione. Nella didascalia del post di Weibo, Honor ha menzionato la parola “comunicare” per gli obiettivi e ha persino condiviso un poster con l'immagine. Non ha offerto alcuna specifica, ma suggerisce che ci sarà una maggiore integrazione fra hardware e software sul comparto fotografico.

Inoltre, la società dovrebbe anche svelare nuove funzionalità della fotocamera per la serie Magic3, che potrebbero includere algoritmi basati su video AI o elaborazione video di livello industriale. D'altra parte, potrebbe semplicemente portare un notevole update software che aumenta le prestazioni complessive delle lenti degli ultimi flagship svelati. È interessante notare che il post online del marchio cinese ha anche menzionato il lancio della serie iPhone 13 e ha affermato che Apple è un notevole concorrente nel mercato cinese e globale.

Per chi non lo sapesse, la serie Magic3 presenta la fotografia computazionale che, secondo il brand, permette di sfruttare appieno le capacità software e hardware all'interno di diverse piattaforme di chip.

Il CEO Zhao Ming ha persino aggiunto in un'intervista che questo consente possibilità illimitate di miglioramento. Al momento non abbiamo molte informazioni in merito, quindi vi invitiamo a restare connessi per ulteriori dettagli.

