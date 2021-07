Secondo quanto si apprende, sembra che ci saranno quattro modelli facenti parte della serie Honor Magic3; non dovrebbe mancare neppure il famigerato Magic3 SE.

Honor Magic3: quattro modelli per tutte le esigenze

Ci sono state più segnalazioni che hanno indicato che ci sarebbero stati ben tre modelli in arrivo con la serie Honor Magic3; questo ci è stato dichiarato in base al fatto che tre modelli sono stati presentati per la certificazione online. Adesso però, si scopre che in realtà saranno ben quattro modelli prossimi al debutto, secondo quanto rivelato da una nuova fuga di notizie proveniente una fonte affidabile.

Le informazioni provengono da @RODENT950, una delle fonti che originariamente riportava che ci sarebbero stati tre modelli al lancio. In un tweet pubblicato oggi, ha rivelato il nome di tutti e quattro i modelli della line-up in arrivo.

Secondo il tweet, si apprende che il Magic3 SE dovrebbe essere esteticamente simile al Huawei Mate 40, il Magic3 invece, dovrebbe assomigliare al Mate 40 Pro.

Infine, sappiamo che ci saranno due iterazioni premium assolutamente inedite aventi un design particolare e innovativo: Magic3 Pro e Magic3 Pro+.

3SE (mate 40 like)

3 (mate 40 pro like)

3 Pro

3 Pro+ pic.twitter.com/LdN7bA9oRY — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 17, 2021

Al momento, non conosciamo le specifiche di questi quattro dispositivi, ma esiste la possibilità che Honor Magic3 SE non disporrà di un processore Snapdragon 888 Plus ma di un chipset Snapdragon meno potente o di uno di casa MediaTek.

Honor ha confermato che annuncerà la serie Magic3 in occasione di un evento globale che terrà il prossimo 12 agosto. Non sappiamo se tutti e quattro i modelli verranno annunciati all'interno dello show. Inoltre, non possiamo escludere la possibilità che alcuni modelli siano esclusivi per determinati mercati. Staremo a vedere.

