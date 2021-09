Honor MagicBook V14: UFFICIALE con Windows 11

Honor MagicBook V14 è ufficiale: il nuovo laptop dispone di un display 3:2 90Hz da 14,2 pollici, processore Core i7, GPU MX450, 16 GB di RAM, Windows 11 e molto altro ancora.

Honor MagicBook V14: le caratteristiche

L'ex sub brand di Huawei ha appena presentato due nuovi portatili nel corso di un evento appena tenutosi in Cina. Fra questi, citiamo il MagicBook V14, il primo notebook al mondo ad essere certificato per la piattaforma Intel Evo ed è il primo PC al mondo a avere preinstallato l'ultimo sistema operativo Windows 11.

Il device è dotato di un pannello LCD LTPS da 14,2 pollici con proporzioni 3:2, risoluzione dello schermo 2,5K e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Copre il 100% della gamma di colori sRGB, mostra 1,07 miliardi di colori e offre una luminosità massima di 400 nit.

È interessante notare che il laptop di Honor è dotato di una configurazione a doppia camera da 5 megapixel con un chip ISP proprietario che migliora la qualità delle videochiamate. Inoltre viene fornito con quattro speaker e quattro microfoni insieme al supporto per il pickup direzionale e per il pickup a distanza di 5 metri.

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal processore Intel Core i5-1132H mentre il modello di fascia alta viene guidato dal processore Core i7-11390H. Ad occuparsi dell'elaborazione grafica è la GPU NVIDIA MX450. Per quanto riguarda la configurazione della memoria, troviamo RAM fino a 16 GB e 512 GB di spazio di archiviazione NVMe.

Il computer è dotato di doppie ventole e doppi tubi per la dissipazione del calore. C'è anche un sensore di impronte digitali incorporato nel pulsante di accensione che, secondo la società, permette di sbloccare il dispositivo in 0,7 secondi.

La società afferma che la tastiera dell'Honor MagicBook V 14 ha una battuta di 1,5 mm e i tasti sono rivestiti con resina delicata sulla pelle, che si dice sia resistente alle macchie e all'usura per garantire un'ottima protezione dal grasso.

Ci sono tre diversi modelli e sono ora disponibili per il pre-ordine e saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 6 ottobre.