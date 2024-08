Honor Magic V3, c'è una data: quando verrà presentato il pieghevole più sottile

Uno degli smartphone pieghevoli più sottili disponibili sul mercato, l’Honor Magic V3, ha fatto il suo debutto in Cina agli inizi del mese ma, sebbene il produttore abbia affermato che verrà rilasciato anche in altri mercati, al momento non sono state rivelate le tempistiche di lancio. L’unica data certa, ora, riguarda la presentazione di questo rivoluzionario pieghevole: il prossimo 5 settembre, un giorno prima dell’inizio dell’IFA di Berlino, una tra le fiere dell’elettronica più grandi al mondo.

Honor ha infatti presentato, questa settimana, la sua lineup che presenterà al pubblico internazionale: il sopracitato Magic V3 sarà accompagnato da altri due dispositivi, ovvero il MagicPad 2 e il MagicBook Art 14. È molto probabile che tutti e tre i prodotti manterranno le specifiche tecniche rivelate al momento del lancio in Cina, ma lo stesso non si può dire per i prezzi: è possibile, infatti, che subiscano un’impennata al loro lancio oltre i confini cinesi.

Caratteristiche invariate, ma il prezzo?

Con soli 9,2 millimetri, Honor Magic V3 è uno degli smartphone pieghevoli più sottili. La potenza è garantita dal processore Snapdragon Gen 3 di Qualcomm racchiuso sotto la scocca. Nonostante sia così sottile, il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.150 mAh; inoltre, il pieghevole vanta una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 MP, teleobiettivo periscopico da 50 MP e sensori ultra-grandangolari da 40 MP, più una fotocamera da 20 MP sul lato anteriore.

Il modello pieghevole di punta di Honor sfoggia un display AMOLED da 7,92 pollici con risoluzione 2156 x 2344 pixel, supporto Dolby Vision, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità massima di 1800 nit, nonché un display di copertura OLED secondario da 6,43 pollici con risoluzione 1060 x 2376 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporto Dolby Vision e luminosità massima di 5000 nit.

Il Magic V3 è disponibile in diverse versioni in base alla quantità di memoria: 12/256 GB, 16/512 GB e 16 GB/1 TB di RAM. Honor non ha ancora rivelato quanto costerà il Magic V3 in Europa e in altre regioni, ma il modello precedente era in vendita a circa 2000 euro.