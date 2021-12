HONOR Magic V monterà un OS tutto nuovo: i dettagli

Mentre OPPO Find N si prepara a dare del filo da torcere ai foldable di Samsung, che nel mentre macinano numeri da capogiro, HONOR pregusta il successo del suo nuovo smartphone pieghevole e addirittura anticipa che HONOR Magic V arriverà con la Magic UI 6.0. In queste ore, infatti, George Zhao, presidente di HONOR, ha pubblicato un lungo post su Weibo (con il Magic V) svelando cosa possiamo aspettarci dal brand nel corso del 2022.

HONOR Magic V monterà la nuova Magic UI 6.0

Dopo aver speso qualche parola per il nuovo inizio di HONOR nel 2021 dopo che la compagnia era stata ceduta da Huawei per evitare che crollasse sotto il peso del ban commerciale voluto dall'ex presidente degli USA Donald Trump, Zhao dichiara che “Nel 2022 la competizione all'interno del mercato degli smartphone sarà ancora più intensa; l'unico modo per conquistare il rispetto e la riconoscenza dei clienti è continuare a svelare innovazioni incredibili. HONOR adotta da sempre una mentalità imprenditoriale e aderisce al concetto di estremo produttivismo per creare prodotti ed esperienze che superano le aspettative dei consumatori.”

Ovviamente il CEO fa riferimento anche all'innovativo sistema di cerniere che dovrebbe garantire un look & feel di gran lunga superiore a quello di Samsung Galaxy Fold3, mentre per quanto riguarda la Magic UI 6.0 si prospetta come un netto miglioramento rispetto all'attuale versione con un'esperienza di utilizzo al pari o addirittura superiore ad iOS.