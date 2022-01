Honor Magic V sarà migliore di Galaxy Z Fold3 in queste aree

Tra qualche ora HONOR Magic V sarà finalmente presentato e valutando le specifiche tecniche svelate in questi ultimi giorni, scopriamo che il nuovo foldable di HONOR potrebbe rappresentare una migliore alternativa a Samsung Galaxy Z Fold3 per almeno tre punti di vista. Innanzitutto sappiamo che HONOR Magic V avrà una dimensione pari a 160.4 × 141.1 × 6.7 mm quando completamente aperto, il che è maggiore di quella di Samsung Galaxy Z Fold3 che invece si ferma a 158.2 x 128.1 x 6.4 mm.

HONOR Magic V ha tre marce in più rispetto Galaxy Z Fold3

Si tratta di un bel vantaggio per il device di HONOR che può contare così su un pannello OLED principale da 7.9 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e uno esterno OLED da 6.45 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; il device di Samsung monta un pannello interno da 7.6 pollici e uno esterno da 6.2 pollici.

Ci sono miglioramenti anche per quanto riguarda la fotocamera e la batteria: per il primo aspetto sappiamo che HONOR Magic V monterà un sistema di fotocamere triplo 50+50+50 MP accompagnato da un sensore frontale da 42 MP, mentre per quanto riguarda l'autonomia è attesa una batteria da 4750 mAh con ricarica rapida a 66 W rispetto al modulo da 4400 mAh con ricarica rapida a 25 W di Galaxy Z Fold3.

Infine, il processore: HONOR Magic V monta il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio interno, mentre il device di Samsung si ferma allo Snapdragon 888. Basteranno questi elementi per mettere in difficoltà lo strapotere del colosso sudcoreano? Difficile dirlo così su due piedi, ma c'è da dire che HONOR Magic V parte con un bel vantaggio sulla carta.