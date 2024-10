HONOR Magic 6 Lite (8/256GB) con tripla fotocamera da 108MP a 210€

Approfitta velocemente anche tu di questa promozione incredibile che ti permette di avere uno smartphone con una fotocamera professionale a un prezzo da non credere. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR Magic 6 Lite a soli 210,33 euro, invece che 399,90 euro.

Il prezzo originale su Amazon non viene segnalato ma tieni presente è quello che vedi sopra, lo puoi visualizzare anche sullo store ufficiale. Per cui adesso avrai la possibilità di risparmiare quasi 190 euro. Davvero niente male per uno smartphone di fascia medio bassa che però regala delle prestazioni straordinarie. E se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR Magic 6 Lite è il migliore per questa fascia di prezzo

Non ci sono dubbi, HONOR Magic 6 Lite e il migliore smartphone che puoi acquistare oggi a questo prezzo. Nonostante il costo veramente basso si presenta con delle caratteristiche eccezionali. Monta il potente processore Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm supportato da 8 GB di RAM e il sistema operativo MagicOS 7.2 basato su Android 13.

Gode di una memoria interna da 256 GB e di una super batteria da 5300 mAh che dura tantissimo e ha una ricarica velocissima da 35 W. E poi una delle caratteristiche più interessanti, la fotocamera. Possiede un sensore principale da 108 MP con Ultra Wide e supporta video in 4K. è dotata della modalità ritratto e di uno zoom eccezionale. E poi gode di un bellissimo display AMOLED 6,78 pollici, ha un peso di soli 185 g e uno spessore di appena 7,98 mm.

Un grande smartphone dunque che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Perciò non aspettare che la promozione svanisca. Vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR Magic 6 Lite a soli 210,33 euro, invece che 399,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.