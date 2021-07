Il design frontale dello schermo del nuovo Honor Magic 3 è appena stato svelato in un inedito poste teaser promozionale. Dalla foto si evince la fotocamera selfie con doppio foro e i lati curvi. Scopriamo maggiori dettagli nell'articolo completo.

Honor Magic 3 sta arrivando, siate pronti

All'inizio della giornata di oggi, lunedì 19 luglio 2021, Honor Magic 3 si è mostrato in una nuova immagine per la Cina. L'annuncio ha rivelato il design frontale del futuro smartphone che pare che presenterà una doppia fotocamera anteriore sul pannello. Il produttore cinese di smartphone ha prima condiviso questo annuncio sulla CCTV (China Central Television) cinese e ha persino pubblicato il breve video sul suo account Weibo ufficiale, noto sito web di microblogging cinese. Per chi non lo sapesse, l'azienda si sta preparando per il lancio della nuova serie di flagship denominata Magic 3, con la conferenza di lancio fissata per il 12 agosto 2021. Ora, la pubblicità è l'ultima promozione del marchio per la sua prossima serie di telefoni di punta.

Guardando la foto, la parte anteriore del dispositivo ha un elevato rapporto schermo/corpo, con il display circondato da cornici sottili e una tacca e mento con dimensioni decisamente trascurabili. Dispone inoltre di due snapper selfie alloggiate in un foro a forma di pillola sul display. Sfortunatamente, il video dell'azienda mostra solo la fotocamera anteriore del dispositivo e ha rivelato il design frontale; i dettagli più fini e le specifiche della fotocamera non sono visibili all'interno della clip.

Anche se, al momento abbiamo diversi rapporti emersi finora. In un report precedente, avevamo scoperto che il Magic 3 è essenzialmente un Mate 40 Pro con un processore Snapdragon 888+. Inoltre, dovrebbe anche essere dotato di un display AMOLED QHD+ da 6,7 ​​pollici che apparentemente supporterà anche l'HDR10+ e un'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz. In particolare, si prevede che la società lancerà anche le varianti Pro della gamma; Magic 3 Pro+ sarà rilasciato in un secondo momento e, stando a quanto riferito, arriverà con una camera sotto lo schermo e con il supporto per la fast charge da 100 W.

