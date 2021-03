A quanto pare, Honor lancerà nei prossimi mesi uno smartphone di fascia alta e il suo primo pieghevole: ecco quando dovrebbero arrivare.

Honor: lanci nei prossimi mesi

Dopo essersi separato da Huawei Technologies alcuni mesi fa per lavorare in modo indipendente, Honor ha deciso di superare la sua ex società madre e diventare uno dei principali produttori di smartphone a livello globale. In tal senso, recentemente l’amministratore delegato della società Zhao Ming ha rivelato che nel corso del 2021 Honor lancerà telefoni punta, con l’obiettivo di surclassare le serie Mate e P di Huawei.

E poche ore fa è trapelata in Rete una roadmap dei dispositivi di fascia alta e media della compagnia cinese che rivela quando dovrebbero arrivare: nell’indiscrezione emerge, in particolare, che lo smartphone top di gamma alimentato dal SoC Snapdragon 888 verrà lanciato a luglio.

l rumor, in realtà, è in linea con le precedenti indiscrezioni relative al dispositivo di fascia alta del marchio; ricordiamo che in quel rapporto era stato rivelato che la società annuncerà nello stesso periodo anche il suo smartphone pieghevole nello stesso periodo.

Nell’attesa di scoprire nuovi dettagli su questi due device, ricordiamo che nell’ultimo periodo Honor ha cercato attivamente di costruire buone relazioni con AMD, Intel, Micron, Samsung, Qualcomm, Microsoft e MediaTek e altre società al fine di rafforzare la propria catena di fornitura e le linee di produzione dei i suoi prossimi dispositivi.

Dopo che la società si è separata da Huawei – sotto assedio dalla guerra USA/Cina -, reperire da fornitori esteri i componenti per i suoi dispositivi è diventato più facile. Inoltre, l’azienda è in trattative anche con Google per ottenere il supporto ai servizio GMS del colosso statunitense.

