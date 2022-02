HONOR ha in cantiere un nuovo device con ricarica ultrarapida?

Ci sono buone probabilità che ben presto HONOR presenterà un nuovo smartphone Android munito di ricarica ultrarapida: il modello HONOR LGE-AN00 ha appena ricevuto la certificazione 3C che ne svela parte della scheda tecnica. Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device del colosso cinese supporterà la rete 5G e sarà dotato della ricarica rapida a 66 W.

HONOR LGE-AN00 riceve la certificazione 3C e svela la ricarica rapida a 66 W

Sembra, ma non è stato ancora confermato, che il device in questione possa arrivare sul mercato come uno dei device della famiglia HONOR 60 presentata in Cina a inizio dicembre dell'anno scorso. Ad oggi, purtroppo, le specifiche relative a questo particolare device sono ancora piuttosto scarse e fumose, ma il supporto a questa tipologia di ricarica rapida ci indica chiaramente che stiamo parlando di uno smartphone di fascia media/medio-alta.

Nelle prossime settimane HONOR parteciperà al MWC 2022 di Barcellona portando in fiera il nuovo e atteso HONOR Magic V, il primo smartphone pieghevole della compagnia, e magari svelerà anche qualche altro device di cui ancora non abbiamo ricevuto informazioni. Che il modello LGE-AN00 svelato dalla certificazione 3C faccia parte del pool di device in arrivo in Europa?