Honor intende conquistare la quota di mercato degli smartphone di fascia alta occupata da Apple: ecco la clamorosa dichiarazione del CEO della compagnia rilasciata in questi giorni.

Honor punta al segmento dei device premium

Sappiamo infatti che Honor ha appena lanciato la sua ultima linea di smartphone di punta Magic 3, che ha segnato il suo ritorno nel segmento premium della telefonia mobile. Ora, il CEO del marchio ha dichiarato che la società cercherà di competere e conquistare quote di mercato di Apple nel mercato degli smartphone di fascia alta.

Zhao Ming, CEO del produttore cinese di smartphone, ha dichiarato ciò durante una conferenza stampa avvenuta di recente. Ha affermato che la società è riuscita a incrementare la propria quota di mercato in Cina da un minimo storico del 3% al 14,6% in soli tre mesi. Ciò gli ha anche permesso di diventare uno dei principali marchi di device nel mercato interno in questo periodo. Nel mese di luglio, Zhao Ming aveva anche affermato che Honor avrebbe sfidato il colosso di Cupertino, affermando che i suoi prodotti avrebbero rivaleggiato con quelli di Apple.

Il dirigente ritiene che la società sarà persino in grado di strappare quote di mercato ad Apple. Inoltre, la notizia arriva anche in quanto la sua ex casa madre Huawei sta assistendo a un calo delle vendite nel mercato globale e cinese. Ciò ha anche portato vari fornitori cinesi a lanciare i propri telefoni di punta di fascia alta per sfruttare il vuoto lasciato dal colosso di Ren Zhengfei.

In particolare, l'alto funzionario ha anche aggiunto che non si tratta semplicemente di perseguire solo quote di mercato, ma mira a investire nella sua ricerca e sviluppo per competere meglio anche nel mercato globale. In altre parole, la compagnia punta anche a focalizzarsi sul mercato estero al di fuori della Cina.

