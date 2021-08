BOE è il fornitore esclusivo dello schermo per gli smartphone della serie Magic 3 di Honor. Di fatto, per chi non lo conoscesse, BOE è uno dei principali produttori mondiali di pannelli per display che si sta concentrando da tempo sugli OLED e soprattutto sulle unità flessibili.

Honor Magic 3 dispone di unità OLED

Poche ore dopo che l'ex sub brand di Huawei ha lanciato la sua ultima serie di telefoni di punta, la compagnia ha annunciato di essere il fornitore esclusivo di pannelli dello schermo per questi dispositivi appena presentati.

La società ha rivelato che gli smartphone della serie Magic 3 sono dotati di un display OLED flessibile a schermo intero da 6,76 pollici a 10 bit. L'azienda ha scelto uno schermo super curvo a 89 gradi, che offre una risoluzione dello schermo Full HD+ di 2772 x 1344 pixel.

Il rapporto schermo-corpo dello smartphone scende al 94,86 percento e il pannello del display offre 1,07 miliardi di colori, una gamma di colori DCI-P3 al 100%, un'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz e un dimming PWM ad alta frequenza di 1920Hz.

BOE ha ampliato la propria attività; il suo scopo è quello di diventare il principale produttore di pannelli per display per l'anno 2022. Ha spedito circa 408 milioni di unità l'anno scorso, pari a circa il 21,6% della quota di mercato, che rappresenta una crescita su base annua del 5,2%.

È stato anche un fornitore esclusivo dei pannelli di visualizzazione per il pieghevole di Huawei, il Mate X2 lanciato all'inizio di quest'anno a febbraio. L'azienda ha anche presentato un prototipo di un'unità pieghevole a 360 gradi.

Non di meno, la società è anche un fornitore di pannelli per Apple e potrebbe presto fornire pannelli OLED flessibili a Samsung. Nel futuro,vorrebbe lanciare un MicroOLED per la realtà aumentata.

