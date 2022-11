Honor e Zeblaze: due smartband in offerta su TomTop

Il mondo degli smartband è in continua evoluzione ed ormai anche i prezzi sono crollati mantenendo comunque uno standard qualitativo elevato. Sulla pagina ufficiale di TomTop è iniziata un’interessante promozione che vede come protagonisti due smartband di Honor e Zeblaze, due modelli ricercati ma estremamente economici anche grazie al corposo sconto offerto. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamoli nel dettaglio.

Honor Band 5

Partiamo da questo Honor Band 5 che è una smartband con uno schermo da 0.95 pollici amoled che assicura un’eccellente visibilità anche sotto la luce diretta del sole. È provvisto di ben otto watch-face preimpostate che possono essere gestite direttamente dal prodotto e di un assistente smart in grado di notificare chiamate, sms, email e molto altro.

Anche il comparto sensoristico è di tutto rispetto, infatti è possibile attivare il monitoraggio continuo del battito cardiaco anche grazie alla tecnologia Huawei TruSeen 3.0. Tramite questi sensori è anche possibile monitorare la qualità del sonno e, come ogni wearable che si rispetti, una quantità infinita di sport. Tra quelli maggiormente supportati c’è sicuramente il nuoto, infatti è in grado di registrare record di vasche, di velocità e chi più ne ha più ne metta.

Toccando lo schermo del prodotto è anche possibile fare suonare lo smartphone connesso se lo si è perso. Non è tutto, perché è possibile anche comandare in remoto la fotocamera del nostro smartphone per scatti unici.

Questo Honor Band 5 è disponibile sul sito ufficiale TomTop al prezzo speciale di 21.99€ con spedizione gratuita. Cosa aspetti?

Zeblaze Meteor

Anche qui siamo davanti ad un prodotto sicuramente apprezzato dai possessori. Il prezzo è ancora inferiore rispetto all’Honor ma le caratteristiche tecniche sono comunque di tutto rispetto. Infatti monta uno schermo da 1.57 pollici per un’esperienza d’uso chiara e confortevole. Sono più di 50 le watch-face disponibili nell’App oltre alla possibilità di personalizzare le proprie foto personali.

Anch’esso accessoriato con un sensore del battito cardiaco, nonché di pressione sanguigna e ossigenazione del sangue. Anche la batteria è molto capiente, da ben 180 mAh assicura oltre una settimana di autonomia senza essere ricaricato. Tra le features più importanti menzioniamo anche il controllo della musica, del meteo e della fotocamera in remoto.

Questo Zeblaze Meteor è disponbile sul sito ufficiale TomTop al prezzo speciale di 19.52€ beneficiando anche della spedizione gratuita: approfittane subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.