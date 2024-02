HONOR 90 Lite sotto la soglia psicologica dei 200€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Tra le offerte più interessanti della nuova promozione La Festa della Tecnologia in casa Unieuro, segnaliamo HONOR 90 Lite in promo a 199,99 euro, grazie al 33% di sconto sul prezzo consigliato di 299,90 euro e il 5% di sconto sull’ultimo prezzo più basso recente (211 euro, ndr). Su Amazon lo stesso modello spedito da Amazon costa 249,90 euro, quindi il risparmio è nell’ordine dei 50 euro.

Un altro vantaggio dell’acquistare il 90 Lite di HONOR sul sito di Unieuro è la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 66,66 euro al mese con Klarna e PayPal. In più le spese di spedizione sono gratis.

HONOR 90 Lite in sconto del 33% sul sito di Unieuro

La fotocamera principale da 100MP, l’ampia memoria da 256GB e il design elegante sono i principali punti di forza del medio gamma di fascia economica di HONOR. Fratello minore del best buy HONOR 90, per caratteristiche e bellezza estetica, questo modello si pone come punto di riferimento nella fascia di prezzo intorno ai 200 euro per gli utenti interessati all’acquisto di un nuovo medio di gamma Android.

È dotato di uno schermo da 6,7 pollici, con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e un rapporto schermo-corpo pari al 93,6%. Si tratta di un ottimo display, che pone lo smartphone di HONOR in una posizione di assoluto rilievo.

L’altro punto di forza del telefono è la batteria di lunga durata. La capacità è pari a 45000 mAh, che consente di raggiungere senza difficoltà il secondo giorno. Abbinato alla batteria c’è il caricatore HONOR SuperCharge da 35W, grazie al quale è possibile ricaricare fino al 55% della batteria in 30 minuti.

HONOR 90 Lite, nella configurazione 8+256GB, è in offerta a soli 199,99 euro sul sito unieuro.it. Gli utenti possono inoltre scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 3 rate da 66,66 euro senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.