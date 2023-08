Honor 90 Lite: RAM Turbo, 5G e fotocamera da 100MP oggi in FORTE SCONTO su Amazon

L’Honor 90 Lite è un’affascinante proposta nel mondo degli smartphone, con specifiche che catturano l’attenzione. Con un prezzo di 299,90€ su Amazon – oggi in offerta, con possibilità di ottenere 50€ di sconto riscattando un coupon – offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo. La combinazione di 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno da 256 GB assicura un’ampia capacità di archiviazione per immagini, brani e video.

L’Honor 90 Lite è in disponibilità immediata su Amazon, il che significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa domani. Non dimenticarti di selezionare il coupon (ti basta spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del telefono), per pagarlo solamente 249,90€. Come sempre, ti ricordiamo che puoi dividere l’importo in più rate scegliendo il pagamento tramite finanziamento con Cofidis al momento del checkout: in questo modo, potrai rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile.

La tecnologia HONOR RAM Turbo, che aggiunge 5 GB di RAM aggiuntivi, promette un’esperienza fluida e veloce nell’esecuzione delle app. La fotocamera principale da 100 MP con apertura f/1.9 si distingue per la sua capacità di catturare dettagli anche nelle scene più complesse. La fotocamera anteriore da 16 MP è perfetta per selfie di alta qualità. La batteria da 4.500 mAh offre un’ottima autonomia, consentendo fino a 15 ore di streaming musicale, 14,4 ore di riproduzione video o 16 ore di navigazione sui social media.

Il display FullView da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La certificazione Low Blue Light contribuisce a ridurre l’affaticamento degli occhi. Equipaggiato con MagicOS 7.1 basato su Android 13, il telefono offre l’accesso alle app Google e al Play Store. L’Honor 90 Lite è sottile (7,48 mm) e leggero (179 g), garantendo una comoda esperienza di utilizzo.

Insomma, l’Honor 90 Lite offre un pacchetto completo con prestazioni solide, fotocamere potenti e una batteria duratura, il tutto a un prezzo competitivo. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo con un risparmio immediato di 50€!

