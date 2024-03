HONOR 90 Lite in offerta a 175€ su Amazon: è un VERO AFFARE

HONOR 90 Lite è sempre più conveniente: con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di HONOR è ora acquistabile al prezzo scontato di 175 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per lo smartphone sullo store che, in questo momento, rappresenta uno dei best buy per chi cerca un nuovo dispositivo a meno di 200 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 90 Lite: a questo prezzo è un vero affare

Lo smartphone di HONOR è uno dei modelli più interessanti sul mercato per chi vuole spendere meno di 200 euro. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, oltre al SoC MediaTek Dimensity 6020. HONOR 90 Lite è dotato anche di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

C’è anche una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 30 W, e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 100 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Il dispositivo di casa HONOR è dotato di supporto Dual SIM, di un sensore di impronte digitali e del chip NFC. Da notare anche la presenza di Android 13 con aggiornamento in arrivo ad Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HONOR 90 Lite con un prezzo scontato di 175 euro. Lo smartphone è tra i modelli più interessanti del momento per chi vuole spendere meno di 200 euro per acquistare un nuovo smartphone di ottima qualità. Per completare l’acquisto è possibile premere sul box qui di sotto.