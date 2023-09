HONOR 90 Lite cala al minimo storico: ora bastano 197€

HONOR 90 Lite conviene sempre di più. Il mid-range di HONOR, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 197 euro grazie a questa nuova offerta eBay. Si tratta di una promozione davvero ottima, considerando le specifiche dello smartphone oltre che la possibilità di completare l’acquisto con PayPal, anche scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

HONOR 90 Lite è in offerta al nuovo minimo storico

HONOR 90 Lite è uno smartphone di ottimo livello che, a meno di 200 euro, diventa un assoluto best buy. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6020 a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 35 W.

Da segnalare, inoltre, la presenza di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 100 Megapixel. C’è anche un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Il sistema operativo è Android 13 con Magic UI e tutti i servizi Google. Dal punto di vista tecnico, quindi, c’è tutto quello che si più chiedere e anche di più.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare HONOR 90 Lite al prezzo scontato di 197 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il mid-range di HONOR, acquistabile anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

La promozione in corso è un’occasione unica per acquistare il mid-range di HONOR con una spesa contenuta. L’offerta è destinata a durare solo per un breve periodo di tempo.

