HONOR 90 (12/512 GB) al minimo storico su Amazon: è il mid-range da prendere oggi

HONOR 90 cala di prezzo e diventa ancora più interessante: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone sfruttando un prezzo scontato di 295 euro. Si tratta del nuovo minimo storico sullo store per questo modello. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto. La promo è valida per due diverse colorazioni, verde e nero.

HONOR 90: ecco perché è il mid-range da prendere

Con HONOR 90 è possibile mettere le mani su di un ottimo mid-range, ricco di potenzialità e in grado di offrire prestazioni eccellenti. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snadpragon 7 Gen 1, proposto nella versione potenziata Accelerated Edition.

Lo smartphone di fascia media è dotato, nella versione in offerta, anche di 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo è Android 14. HONOR 90 ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel. C’è anche il supporto Dual SIM oltre a un sensore di impronte sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon in corso è ora possibile acquistare HONOR 90 al prezzo scontato di 295 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto, scegliendo la versione desiderata dello smartphone da acquistare.