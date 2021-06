Honor ha appena rivelato i suoi smartphone Honor 50 e, cosa ancora più importante, le app e i servizi di Google saranno supportati dai nuovi telefoni.

Honor 50: prezzo e dettagli

L'annuncio di oggi, che ha confermato la disponibilità e il prezzo di Honor 50 e Honor 50 Pro in Cina, è arrivato con la notizia che i freschi dispositivi dell'ex brand di Huawei “avranno la possibilità di avere Google Mobile Services (“GMS”) preinstallato, in conformità con i modelli di licenza e governance di Google”. Stando ad una fonte interna all'azienda, oltre al nuovo Honor 50, tutti i telefoni e tablet che l'azienda cinese lacererà nei mercati globali avranno i GMS.

Passando ai dettagli sulla nuova gamma di terminali, l'Honor 50 Pro è il più interessante dei due: presenta un display da 6,72 pollici a 120 Hz ed è alimentato dal chipset Snapdragon 778G di Qualcomm. Sul retro ci sono due gruppi di fotocamere circolari, con un sensore principale da 100 megapixel, una cam ultra grandangolare da 8 megapixel, una fotocamera di profondità da 2 megapixel e una macro da 2 megapixel. Sulla parte anteriore troviamo un paio di fotocamere per i selfie: un sensore da 32 megapixel e un ultra grandangolare da 12 megapixel.

Per l'Honor 50 il chipset è lo stesso, così come le fotocamere posteriori. Tuttavia, lo schermo è un pannello da 6,57 pollici a 120 Hz e la selfie-cam perde l'ultra-wide dedicato. L'Honor 50 Pro comprende una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida fino a 100 W, mentre l'Honor 50 ha una batteria da 4.300 mAh leggermente più grande ma con una ricarica rapida di soli 66 W.

Per quanto riguarda i prezzi, infine, l'Honor 50 in un costo di circa 438 euro (al cambio) e l'Honor 50 Pro di circa 476 (al cambio). I dispositivi saranno disponibili per il preordine in Cina dal 25 giugno (l'Honor 50 al costo di circa 438 euro al cambio e l'Honor 50 Pro a 476 euro) e arriveranno sui mercati internazionali – come quello italiano – in un secondo momento.

