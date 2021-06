Abbiamo appena appreso in queste ore che il futuro midrange premium Honor 50 Pro disporrà di due fotocamere frontali, proprio come il flagship Honor V40 lanciato a gennaio di quest'anno.

Honor 50 Pro: nuove indiscrezioni

All'inizio di oggi, abbiamo potuto dare un'occhiata al design posteriore della serie Honor 50 tramite rendering ufficiali rilasciati dal produttore. Ora un leaker cinese ha rivelato dei render che mostrano come sarà il frontale di Honor 50 e Honor 50 Pro; secondo i rumor, i due pannelli saranno completamente differenti.

L'Honor 50 avrà un foro centrale, come si vede nel rendering qui sotto condiviso su Weibo da Digital Chat Station. La seconda immagine mostra l'Honor 50 Pro e il suo foro, non solo sarà più grande perché ospita due fotocamere, ma pare che sia anche posizionato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, proprio come quello di Honor V40.

Al momento, non sappiamo se la seconda camera frontale sia una ultragrandangolare o un sensore di temperatura colore come quello montato sull'Honor V40.

L'immagine mostra anche che l'Honor 50 disporrà una griglia dell'altoparlante nella parte superiore, una caratteristica mancante sul modello Pro. Entrambi i pannelli saranno curvi ed entrambi i dispositivi disporranno i pulsanti di accensione e controllo volume posti sul lato destro.

La serie Honor 50 verrà lanciata con un processore Snapdragon 778G ed eseguirà Magic UI 5 basata su Android 11. Ci sarà un terzo modello chiamato Honor 50 SE ma non conosciamo il chipset che lo alimenterà. È stato anche riferito che l'Honor 50 supporterà la ricarica rapida da 66 W mentre l'Honor 50 Pro supporterà la ricarica rapida da 100 W.

Nelle notizie correlate, è emerso che l'azienda sta ancora lottando per ottenere il servizio ai Google Mobile Services; se dovesse ottenere tale funzionalità, i prodotti sarebbero appetibili anche per il mercato europeo e nordamericano, oltre che per quello interno. Staremo a vedere.

