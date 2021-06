I rendering di Honor 50 e 50 Pro sono appena emersi online e hanno rivelato il design della back cover, i dettagli della main camera e molte altre informazioni.

Honor 50: cosa sappiamo?

L'ex sub brand di Huawei è pronto per annunciare la serie di smartphone Honor 50 in Cina il 16 giugno. I rapporti hanno rivelato che la serie offrirà tre dispositivi : il modello vanilla, l'SE e il Pro.

GSMArena ha condiviso rendering ad alta risoluzione dei nuovi modelli, suggerendo quale sarà il look definitivo di due dei device sopracitati.

La versione standard ha un retro di colore blu sfumato e sarà dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8. Il modello nero invece, disporrà di una lente da 108 megapixel con apertura f/1.8.

Entrambi i telefoni hanno due fotocamere nel secondo cerchio. Sfortunatamente, non ci sono parole sulle loro configurazioni. Nel mese precedente erano apparse online immagini dal vivo di un presunto telefono della serie Honor 50 che presentava l'ottica principale nel primo anello e il suo secondo anello aveva un obiettivo zoom periscopico insieme ad un altro obiettivo. C'è la possibilità che quelle immagini possano essere state contraffatte o che, semplicemente, appartenessero ad un altro dispositivo.

La pubblicazione afferma che la gamma Honor 50 si concentrerà sul vlogging. Pertanto, dovrebbe offrire funzionalità di videografia di prim'ordine. Per quanto riguarda le specifiche, il rumor non ha ancora condiviso alcuna informazione sulla serie in arrivo.

Probabilmente, l'Honor 50 debutterà come il primo telefono al mondo alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 778G. Recentemente, due telefoni del marchio con numeri di modello NTH-AN00, JLH-AN00 e RNA-AN00/RNA-TN00 sono stati recentemente visti presso il sito di certificazione 3C in Cina. Il modello RNA arriverà con un caricabatterie da 100 W, mentre gli altri due device sono stati avvistati con un caricabatterie da 66 W. Si presuppone che questi ultimi appartengano alla gamma di midrange premium in arrivo.

