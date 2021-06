La serie Honor 50 includerà ben tre dispositivi; dopo aver saputo dell'arrivo della variante standard e dell'iterazione Pro, acco comparire un terzo prodotto in rete chiamato Honor 50 SE. Ma cosa sappiamo di questo terminale?

Honor 50 SE: cosa sappiamo?

I nuovi smartphone dell'ex sub brand di Huawei verranno presentati il 16 giugno in Cina. Prima di questo annuncio, abbiamo sentito che ci sarebbero stati solo due dispositivi. Ora si scopre che esiste un terzo modello chiamato Honor 50 SE.

Le informazioni provengono da Teme (@RODENT950), tipster noto per i suoi leak relativi a Huawei. Un tweet pubblicato oggi ha rivelato che la serie di midrange premium in arrivo includerà tre modelli.

Sfortunatamente, le specifiche del dispositivo non sono note e non abbiamo un'idea di come sarà esteticamente. Tuttavia, l'Honor 50 SE dovrebbe essere una sorta di modello Lite con un prezzo inferiore a quello della versione vanilla.

Il device Pro verrà fornito con un processore Snapdragon 778G, mentre il modello standard dovrebbe avere un processore Dimensity 1200. C'è la possibilità che anche il modello SE abbia un chipset MediaTek. Tutti e tre i telefoni dovrebbero eseguire immediatamente la Magic UI 5.0 basata su Android 11. Purtroppo sui servizi Google c'è ancora molta confusione; secondo alcuni rumor, i terminali saranno dotati dei GMS. Secondo altre indiscrezioni invece, non ci saranno i servizi Google abilitati all'avvio; al contrario, troveremo ancora l'AppGallery di Huawei. Restate in attesa per saperne di più; nei prossimi giorni usciranno nuove interessanti informazioni in merito.

Intanto, riportiamo che l'ex sub brand del colosso cinese è riuscito a riprendere le partnership con fornitori come Qualcomm, Intel, MediaTek. Probabilmente è solo questione di tempo prima che i telefoni Honor riprendano ad utilizzare il Play Store in maniera nativa.

