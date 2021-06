I nuovi render emersi in rete riguardanti la nuova serie di smartphone Honor 50 rivelano design, le varianti di colore disponibili all'acquisto e molto altro ancora.

Honor 50: è lui o non è lui? Ma certo che è lui…

L'ex sub brand di Huawei annuncerà la serie di smartphone Honor 50 il 16 giugno in Cina. Oggi, la società ha rilasciato un nuovo poster che mostra il design posteriore dello smartphone. Allo stesso tempo, un tipster cinese ha condiviso le specifiche tecniche del dispositivo grazie all'apparizione del terminale prsso il sito di Geekbench.

Come si vede nel poster, un popolare attore e modello cinese di nome Gong Jun promuoverà la serie Honor 50 in Cina. Un altro poster, che mostra le varianti di colore della gamma di midrange premium in arrivo, sta ora facendo il giro delle piattaforme social. Di fatto, si è scoperto che i telefoni arriveranno in colorazione nera, verde, rosa e argentata.

Il poster rivela anche che la line-up Honor 50 arriverà con una main camera da 100 megapixel. Ci sarà anche uno schermo curvo e il supporto per la ricarica rapida da 100 W.

Il telefono è apparso con il suo numero di modello RNA-AN00 sul sito di benchmarking di Geekbench. L'elenco rivela che funziona su sistema operativo Android 11 ed è dotato di 8 GB di RAM e di un chip Qualcomm con una frequenza di base di 1,80 GHz. Anche se il sito non menziona esplicitamente il nome del chip, l'insider ha affermato che sarà alimentato dal SoC Snapdragon 778G.

Si ipotizza che Honor 50 e Honor 50 Pro siano dunque dotati di SoC Snapdragon 778G. Il primo potrebbe essere equipaggiato con una fotocamera principale da 50 megapixel e una ricarica da 66 W, mentre il secondo potrebbe essere dotato di una fotocamera da 100 megapixel e della tecnologia di ricarica da 100 W. La gamma dovrebbe includere anche altri due telefoni )Honor 50 SE e Honor 50 Pro+). Si dice che quest'ultimo sia alimentato dal SoC Snapdragon 888, ma non è chiaro se sarà annunciato il 16 giugno o se verrà rilasciato nelle settimane seguenti.

Honor

Smartphone