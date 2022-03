HONOR 50 e 50 Lite riceveranno la Magic UI 6.0 dal Q2 2022 in poi

Buone notizie per gli utenti muniti di HONOR 50 e HONOR 50 Lite che si stanno chiedendo quando sarà disponibile tanto atteso aggiornamento ad Android 12: in queste ore, infatti, il colosso cinese ci fa sapere che la Magic UI 6.0 sarà disponibile a partire dal Q2 2022 tramite un aggiornamento OTA (Over The Air) per HONOR 50 e dal Q3 2022 per HONOR 50 Lite.

Presentata per la prima volta durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona con la serie HONOR Magic4, la nuova personalizzazione Android ha l'obiettivo di migliorare l'esperienza utente con l'introduzione di una vasta gamma di funzionalità sviluppate in totale indipendenza da parte di HONOR.

HONOR 50 e 50 Lite riceveranno la Magic UI 6.0 a partire dal Q2 2022

Basata sul sistema operativo Android 12 lanciato da Google in forma stabile lo scorso mese di ottobre assieme alla serie Google Pixel 6, la nuova interfaccia grafica di HONOR introduce numerose innovazioni, feature e miglioramenti dell'intelligenza artificiale (IA) come le funzionalità Efficient Smart Desktop e HONOR Share.

Andando con ordine, la prima feature sopracitata permette agli utenti di personalizzare l'interfaccia grafica dei propri device HONOR ridimensionando a piacimento i widget e di accedere rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno senza aprire le applicazioni. Inoltre, la nuova personalizzazione Android incrementa le potenzialità del multitasking offrendo la possibilità di tenere aperte molte più applicazioni background.

Per quanto riguarda HONOR Share, invece, si tratta di una funzionalità innovativa della Magic UI 6.0 che permette di trasferire rapidamente qualsiasi tipologia di file in un ambiente cross-piattaforma: in pratica è possibile inviare un file da uno smartphone HONOR a un PC che supporta HONOR Computer Manager, senza più dipendere da soluzione alternative o da applicazioni di terze parti che richiedono troppi passaggi.

Gli utenti muniti di HONOR 50 e HONOR 50 Lite riceveranno quindi la nuova Magic UI 6.0 a partire dal mese di aprile e successivi: vi terremo informati non appena avremo informazioni sull'avvio del rollout.

