Honor 50 arriva in Cina nella nuova variante di colore denominata “Code”. In precedenza avevamo riferito che l'ex sub brand di Huawei avrebbe presto lanciato una nuova versione del suo midrange premium in terra natale.

Honor 50: cosa cambia con la nuova versione?

Oggi, il produttore di telefoni cinese ha tolto i veli alla nuovissima versione chiamata “Code” per l'Honor 50; il device sarà venduto nella regione cinese e non sappiamo se e quando arriverà in Europa.

La variante di colore Honor 50 Code è il quinto colore presente in listino. Gli altri quattro sono Midnight Black, Frost Crystal, Amber Red e Emerald Green. Il colore del codice porta una variante di colore unica alla serie; ha ogni lettera del marchio stampata sul retro del dispositivo. Il nuovo modello ha un prezzo di CNY 2.699 (circa $417) e sarà in vendita a partire dal 3 settembre in Cina.

Giusto come “remind me”, il dispositivo è dotato di un display curvo da 6,57 pollici con risoluzione Full-HD+. Ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz. Ha un sistema di fotocamere posteriore quadrupla con un obiettivo principale da 108 MP, un sensore ultra wide da 8 MP, un obiettivo macro da 2 MP e infine un sensore mono da 2 MP. Nella parte anteriore, presenta uno snapper selfie da 32 MP.

Sotto il cofano, è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata. Contiene una batteria da 4.300 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 66 W. Honor afferma che è in grado di passare dallo 0% al 70% in soli 20 minuti di ricarica. Lo smartphone ha uno scanner di impronte digitali sotto il display per la sicurezza e si avvia immediatamente su Android 11 con Magic UI 4.2 out of the box.

Honor

Smartphone