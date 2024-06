Honor 200 Series UFFICIALE: ritratti di livello professionale con l'AI

Honor ha lanciato oggi la nuova serie Honor 200: smartphone che offrono prestazioni elevate ed un’esperienza fotografica di livello superiore a prezzi molto competitivi.

Collaborando con Studio Harcourt, l’azienda ha sviluppato il motore AI Portrait che consente al modello Honor 200 Pro di generare fotografie ritrattistiche professionali grazie al contributo dell’intelligenza artificiale.

Honor 200 Series: quando l’immagine è tutto

Honor 200 Pro integra un hardware avanzato e software AI per migliorare la fotografia ritrattistica, riconoscendo e gestendo sottili sfumature di luce e ombra. La fotocamera principale da 50MP, con sensore Super Dynamic H9000, cattura immagini sempre ben calibrate in varie condizioni di luce, supportata dalla tecnologia di binning dei pixel 4-in-1 per dettagli precisi anche con scarsa illuminazione. Presente anche una fotocamera teleobiettivo da 50MP, con un sensore personalizzato Sony, per ottenere la massima nitidezza con soggetti distanti. Come anticipato, la collaborazione con Studio Harcourt ha permesso di sviluppare il motore Honor AI Portrait, che integra l’essenza degli scenari classici nella fotografia mobile. Il sistema a tripla fotocamera da 50MP utilizza poi un algoritmo aggiornato Honor RAW Domain, garantendo sempre la giusta esposizione per i ritratti.

Il Quad-curved Floating Display 1,5K da 6,78 pollici, con una luminosità HDR di picco di 4000 nits, garantisce sempre un’eccellente visibilità. Honor 200 Pro integra tecnologie avanzate come il 3840Hz Risk-free Dimming, oltre alle certificazioni TÜV Rheinland Flicker Free Display e Full Care Display. Per migliorare il comfort visivo offre Natural Tone 2.0, che ottimizza la temperatura del colore in base alla luce ambientale, e il Display Notturno AI Circadiano, che regola la luce blu per favorire il riposo notturno. Supporta anche l’Adaptive Dimming, adattando la luminosità dello schermo alle condizioni di luce esterne ed all’uso delle applicazioni.

In termini di prestazioni, Honor 200 Pro è dotato di una batteria al silicio-carbonio da 5200mAh che offre fino a 61 ore di streaming musicale continuo. Supporta la ricarica rapida con cavo da 100W e wireless da 66W, permettendo una ricarica completa in soli 41 minuti. Dispone di 12 GB di RAM e 512 GB di storage, offrendo ampio spazio di archiviazione e accesso rapido ai dati. Il processore Snapdragon 8s Gen 3 raggiunge una velocità di clock della CPU fino a 3 GHz, mentre il sistema operativo MagicOS 8.0 introduce funzionalità smart alimentate dall’IA come Magic Portal, Magic Capsule e Magic Ring.

Nella nuova serie debutta ufficialmente anche l’Honor 200 Lite, rilasciato in concomitanza con l’Honor 200. Lo smartphone si distingue per il suo avanzato sistema a tripla fotocamere, ideale per la fotografia ritrattistica e per catturare immagini di altissimo livello. La fotocamera principale da 108 MP, con apertura f/1.75 e modalità HIGH-RES, è affiancata da una fotocamera grandangolare e di profondità da 5 MP e da una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera frontale da 50 MP, dotata di luce per selfie, offre ottimi effetti di illuminazione. Il dispositivo è equipaggiato con un ampio display AMOLED da 6,7 pollici, caratterizzato da tecnologia Eye-comfort e frequenza di aggiornamento di 3240Hz PWM Dimming Risk-free, con una luminosità HDR massima di 2000 nit. Completano le specifiche 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantendo prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione.

Prezzi e disponibilità di Honor 200 Series

Honor 200 Pro (12+512GB) è disponibile in tre varianti di colore: Ocean Cyan, Moonlight White e Black al prezzo di 799,00€. Honor 200 è disponibile nelle colorazioni Coral Pink, Moonlight White, Emerald Green e Black al prezzo di 649,00€ nel formato 12+512GB e 599,90€ per l’unità da 8+256GB. Aggiungendo 49,90€ sarà possibile avere un Watch4 e con soli 19,90€ un caricatore da 100W. Inoltre, sul sito sarà possibile acquistare lo smartphone usufruendo di un coupon di 100€. Honor 200 Lite da 8GB+256GB invece puoi acquistarlo a 329,90€ nei colori Cyan Lake, Starry Blue e Midnight Black.