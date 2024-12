HONOR 200 Pro: a questo prezzo su Amazon è un affare tra i mid-range

È il momento giusto per acquistare HONOR 200 Pro e assicurarsi uno dei modelli “best buy” della fascia media. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di HONOR è ora acquistabile al prezzo scontato di 429 euro. Considerando la presenza dell’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 e un comparto fotografico di fascia superiore, HONOR 200 Pro è oggi la scelta giusta per chi cerca un mid-range potente, in grado di poter tenere testa a cameraphone molto più costosi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200 Pro: la scheda tecnica

La scheda tecnica di HONOR 200 Pro comprende un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. La versione in offerta include anche 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

C’è spazio per una batteria da 5.200 mAh, con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 66 W. Il sistema operativo è Android 14 con 4 major update. Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2,5x.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 Pro con un prezzo scontato di 429 euro. L’offerta rappresenta l’occasione giusta per mettere le mani su di un mid-range di qualità, con un comparto fotografico di alto livello. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.