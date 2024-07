HONOR 200 Lite 5G (8/256GB) con camera da 108MP a 70€ in MENO

Se fai veloce oggi puoi accaparrati uno smartphone spettacolare, con fotocamera professionale, Android 14 e dual Sim a un prezzo bassissimo. Fai veloce però perché si tratta di un’offerta a tempo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR 200 Lite 5G a soli 229,90 euro, invece che 299,90 euro.

Non viene indicato il prezzo di listino ma è esattamente quello che vedi sopra e dunque in questo momento avrai un risparmio di ben 70 euro sul totale. Per uno smartphone con queste prestazioni è davvero un prezzo interessantissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR 200 Lite 5G al miglior prezzo disponibile

Siamo di fronte a uno smartphone stupendo con un ottimo rapporto qualità prezzo, soprattutto con questo sconto. HONOR 200 Lite 5G monta il processore MediaTek Dimensity 6080 con a supporto 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB.

Gode di un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Ha un peso di soli 166 grammi e uno spessore di appena 6,8 mm ed è testato per resistere alle cadute fino a 1,65 m di altezza. Nasconde una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 35 W e un sistema di fotocamera con sensore principale da 108 MP per scatti professionali.

Ci sarebbero tantissime altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a un prezzo così basso sicuramente andrà a ruba. Perciò prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo HONOR 200 Lite 5G a soli 229,90 euro, invece che 299,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.