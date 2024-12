HONOR 200 in offerta a 329€ su Amazon: è un BEST BUY (anche in 5 rate)

HONOR 200 si conferma, sempre di più, il best buy della fascia media: su Amazon, infatti, lo smartphone di HONOR è ora disponibile con un prezzo scontato di 329 euro e con possibilità di acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La versione in offerta è quella venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi garantiti dall’assistenza post-vendita messi a disposizione dallo store. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200: un best buy per la fascia media

La scheda tecnica di HONOR 200 non ha punti deboli: lo smartphone è un punto di riferimento del mercato nella fascia media ed ora viene proposto al prezzo giusto. Tra le specifiche troviamo l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

C’è spazio anche per una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Da segnalare una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e con anche un sensore teleobiettivo, sempre da 50 Megapixel, con possibilità di sfruttare lo zoom ottico 2x. Il sistema operativo è Android 14, con Android 15 in arrivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile puntare su HONOR 200, acquistando lo smartphone con un prezzo scontato di 329 euro e con la possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato di seguito. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon.