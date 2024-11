HONOR 200 cala al minimo storico su Amazon: non ha rivali nella fascia media

HONOR 200 si conferma, sempre di più, il best buy della fascia media. Con la nuova offerta Amazon (grazie a un coupon da 30 euro da applicare in pagina) è ora possibile acquistare il mid-range di HONOR al prezzo scontato di 349 euro, scegliendo la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage che tocca ora il suo prezzo minimo storico. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200: la fascia media ha il suo best buy

Con HONOR 200 è possibile mettere le mani su di un ottimo mid-range. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 che viene affiancato, nella versione in offerta, da 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Lo smartphone di HONOR è dotato anche di una batteria da 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 2,5x. Il sistema operativo è Android 14 con la personalizzazione di MagicOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 12/512 GB al prezzo scontato di 349 euro. L’offerta in questione è legata all’utilizzo di un coupon da 30 euro da applicare in pagina, prima di aggiungere lo smartphone al carrello. Grazie alla promo in corso, il mid-range di HONOR tocca oggi il suo nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.