Honiture G20 in offerta a 189€: pavimenti splendenti senza sforzo

L’Honiture G20 è un eccellente robot aspirapolvere 3-in-1 che ti aiuterà a mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. Attualmente è in offerta a soli 189,00€, con uno sconto del 27% sul suo normale prezzo di listino.

Questo robot aspirapolvere combina funzioni di spazzamento, aspirazione e lavaggio, assicurando una pulizia completa con il minimo sforzo da parte dell’utente.

Dotato di un contenitore per la polvere da 450 ml e di un serbatoio dell’acqua da 250 ml, il G20 può gestire sia l’aspirazione che la pulizia a umido contemporaneamente. Questa funzionalità lo rende particolarmente versatile, in grado di affrontare diverse esigenze di pulizia in vari tipi di ambiente domestico.

La potenza di aspirazione di 4000Pa, garantita da un motore giapponese NIDEC, consente al G20 di rimuovere efficacemente sporco, detriti e peli di animali domestici da pavimenti e tappeti, rendendolo ideale per le famiglie con animali.

La batteria di lunga durata del robot, che raggiunge i 150 minuti di autonomia, assicura che possa coprire ampie aree senza bisogno di ricariche frequenti. Inoltre, la sua capacità di ritornare automaticamente alla base per ricaricarsi e riprendere il lavoro da dove era stato interrotto aumenta la convenienza d’uso, rendendo il processo di pulizia completamente automatizzato e senza preoccupazioni.

Grazie alla navigazione giroscopica intelligente, il G20 può adattare il suo percorso di pulizia alle specifiche della casa, scegliendo tra diverse modalità per ottimizzare l’efficienza.

L’Honiture G20 è una scelta eccellente per chi desidera una casa pulita con il minimo sforzo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo pazzesco!