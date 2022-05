HoMobile: PROMO BOMBA 50GB a 5,99€ al mese

HoMobile second brand di Vodafone e riconosciuto dagli utenti come operatore low-cost del carrier principale propone in queste ore una proposta commerciale con 50GB a meno di 6 euro al mese solo per chi passa da determinati MVNO.

Questa promo va a competere direttamente con la Very 5,99, disponibile allo stesso prezzo e contenuto di quella che vedremo tra poco.

HoMobile: PROMO BOMBA con 50GB a partire da 5,99€

L’offerta in questione prevede un bundle voce e dati davvero interessante e completo. In pratica, troviamo 50 Giga di traffico internet in 4G fino a 30 Mbps sia in upload che in download su rete Vodafone oltre a minuti e SMS senza limiti e verso tutti. Tutto questo a soli 5,99 euro ogni mese. Questa promozione è attivabile solo in portabilità da specifici virtuali come Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali Mobile, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile ed Italia Power.

La soluzione a meno di 6 euro mensili è completamente priva di vincoli di permanenza contrattuale ed è una semplice ricaricabile senza obbligo di ricarica ogni mese. Inoltre, l’offerta appena presentata non è attivabile richiedendo una nuova numerazione ma solo tramite portabilità dai gestori virtuali menzionati.

Oltre al bundle voce e dati che abbiamo visto sinora la tariffa offre anche 4 Giga di internet in roaming ed anche i soliti servizi extra di Ho come il Riparti, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo tramite 42121, l’SMS di reperibilità ho. chiamato, la navigazione in hotspot ed anche il trasferimento gratuito della chiamata.

Costi ed altro

La tariffa a meno di 6 euro al mese non ha alcun costo di attivazione. Inoltre, è gratuita anche la spedizione a casa della SIM.