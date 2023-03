Home banking dall'aeroporto? Evita guai con una VPN

Una delle principali comodità legate all’home banking è quella di poter accedere al proprio conto direttamente via smartphone. Questa pratica però, non sempre è consigliabile e, anzi, talvolta può rivelarsi molto pericolosa.

Per esempio, accedere a tali servizi da un aeroporto (o da un qualunque Wi-Fi pubblico), può comportare gravi rischi. Senza utilizzare adeguate forme di difesa, infatti, il rischio è di subire l’intromissione da parte di hacker con intenzioni ben poco amichevoli.

Un cybercriminale che, attraverso i suoi strumenti, ottiene accesso a un servizio di home banking agirà sempre in un solo modo: svuotando il conto della vittima. Per evitare questo potenziale disastro basta un semplice strumento, ovvero una VPN di qualità.

Accedere all’home banking dall’aeroporto? Rischi di trovarti il conto svuotato

Perché una VPN è la soluzione ideale in questo contesto?

Attraverso una Virtual Private Network è possibile proteggere la connessione, evitando che qualunque entità esterna possa intromettersi nel traffico dati dell’utente.

Per questioni di sicurezza e prestazioni della linea è consigliabile fare un po’ di attenzione rispetto al provider da scegliere. Un servizio come Surfshark, in questo senso, offre una qualità complessiva ottimale.

Al di là delle prestazioni, favorite dai 3200 server sparsi in tutto il mondo, spiccano caratteristiche come l’autenticazione a due fattori, l’Ad e malware blocker oltre allo strumento per bloccare i pop-up.

Il tutto tenendo conto che, rispetto a tanta concorrenza, con Surfshark è possibile utilizzare un numero illimitato di dispositivi con un singolo account.

Come se non bastasse, infine, questa VPN è attualmente soggetta a una promozione che rende tale servizio praticamente imperdibile.

Sottoscrivendo un piano da 24 mesi infatti, è possibile ottenere uno sconto dell’82% rispetto al prezzo di listino. Ciò si traduce in un costo di appena 2,30 euro al mese.

Come se non bastasse, infine, sempre con la sottoscrizione biennale è possibile ottenere 2 mesi aggiuntivi gratis di servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.