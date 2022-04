Ho: Promo 150GB a 8,99€ al mese SENZA VINCOLI

Ho, il second brand di Vodafone, continua a proporre in bella mostra nella sua Home Page del sito la sua Promo a meno di 9 euro al mese con ben 150 Giga di internet in LTE sulla Giga Network dell’operatore rosso.

Ricordiamo che l’offerta che vedremo meglio nel dettaglio tra poco è attivabile ONLINE solo richiedendo la portabilità da alcuni MVNO.

Ho PROMO: 150GB a meno di 9 euro al mese

La tariffa in questione offre 150 Giga di traffico internet in LTE su rete Vodafone con picchi di velocità massima raggiungibili pari a 30 Mbps in upload ed anche in download, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e SMS sempre illimitati e verso tutti i carrier. Tutto questo per l’incredibile prezzo di soli 8,99€ al mese. Il canone mensile include anche 5,9 Giga di internet in roaming europeo da utilizzare ogni mese. Il traffico voce, invece, anche in Europa non ha alcuna limitazione. In sostanza, i minuti e gli SMS validi potranno essere utilizzati senza limiti.

Questa promozione con 150 Giga di internet al mese è valida solo in MNP da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile ed Italia Power.

L’offerta telefonica prevede anche i consueti servizi aggiuntivi di Ho come il Riparti, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo tramite 42121, l’SMS di reperibilità ho. chiamato, la navigazione in hotspot ed anche il trasferimento gratuito della chiamata.

Costi ed altro

La Promo HoMobile con 150Gb a meno di 9 euro mensili è disponibile ONLINE senza VINCOLI con attivazione e SIM completamente GRATIS. L’unica spesa da sostenere, una tantum, è quella della prima mensilità pari a 9 euro.