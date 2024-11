Ho Mobile: torna l'offerta da 4,99€ con 100GB in occasione del Black Friday

Ho Mobile, per festeggiare il Black Friday, ha rilanciato l’offerta ho. 4,99 100GB, che si rivolge ai nuovi clienti e consente di avere minuti, SMS ed internet ad un costo di soli 4,99 euro al mese.

La promozione è stata inizialmente proposta lo scorso 18 ottobre, con scadenza fissata al 31 ottobre, per poi essere prorogata fino al 4 novembre. Dopo una breve sospensione, la stessa offerta Ho Mobile torna accessibile sia online, tramite una pagina dedicata, e sia presso alcuni punti vendita selezionati. In questo caso, gli interessati avranno tempo fino al 2 novembre.

Come attivare l’offerta Ho Mobile da 4,99€

Questa vantaggiosa offerta Ho Mobile include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia, SMS senza limiti verso i numeri nazionali e 100 GB di internet su rete Vodafone 4G, con una velocità massima di 60 Mbps in download ed upload. Questo rende la promozione interessante per chi cerca un piano completo ad un prezzo estremamente contenuto, soprattutto in occasione del Black Friday.

Per l’attivazione, Ho Mobile prevede un costo di 9 euro, a cui si aggiunge una ricarica iniziale di 5 euro, utilizzata per coprire il primo mese di abbonamento. La SIM fisica viene fornita gratuitamente, mentre il formato eSIM ha un costo di 1,99 euro. Va inoltre notato che questa tariffa è riservata a chi effettua la portabilità del numero provenendo da specifiche compagnie tra cui Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e numerosi altri operatori virtuali.

Con questa offerta, Ho Mobile punta ad attirare clienti che desiderano un piano tariffario soddisfacente ma senza lo svantaggio di un canone mensile troppo oneroso. La presenza della promozione sia online e sia in alcuni negozi selezionati amplia le possibilità di adesione per gli interessati, offrendo una maggiore accessibilità e flessibilità. Ad ogni modo, vi ricordiamo che per ogni tipo di chiarimento in merito alle singole tariffe, il sito ufficiale di Ho Mobile è sempre a disposizione