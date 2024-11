Vodafone, l'offerta da 6,99 euro continua: hai già ricevuto l'sms?

Vodafone Italia sta proseguendo la sua campagna winback per recuperare alcuni ex clienti passati ad altri operatori.

Mediante un sms promozionale, l’azienda continua a proporre la sua offerta Vodafone Silver, che si distingue per un pacchetto molto competitivo considerando il prezzo di 6,99 euro al mese.

Offerta Vodafone Silver: chi può attivarla

Nello specifico, l’offerta Vodafone Silver include 100 GB di traffico dati in 5G, minuti ed sms illimitati in Italia, oltre a minuti per chiamate internazionali: vantaggio non trascurabile per chi ha necessità di comunicare anche all’estero.

Ne giorni precedenti, l’operatore aveva già contattato alcuni ex clienti proponendo loro una tariffa simile, ed ora rinnova l’invito per permettere a chiunque avesse rinunciato di riconsiderare l’opportunità. L’offerta Vodafone Silver si rivolge a quegli ex clienti che, prima di lasciare la compagnia, hanno espresso il consenso per ricevere comunicazioni commerciali.

Per attivarla, il destinatario del messaggio deve rispettare la data di scadenza indicata nell’sms, che è personalizzata per ogni utente. Una volta ricevuto l’sms promozionale, l’ex cliente Vodafone può recarsi in negozio o completare l’iscrizione online tramite il link fornito nel messaggio. Optando per l’attivazione online, è necessario inserire il proprio numero di telefono per ricevere un codice di conferma, che permette di finalizzare l’acquisto della SIM, senza costi di spedizione e con pagamento tramite carta di credito o IBAN.

L’offerta Vodafone Silver, al costo di 6,99 euro al mese, prevede anche un costo d’attivazione di 2,01 euro, per un totale iniziale di 9 euro. Non tutti gli ex clienti, però, stanno ricevendo la stessa proposta: alcuni utenti, infatti, possono accedere a Vodafone Silver ad un prezzo di 7,99 euro al mese, ma con un costo di attivazione ridotto a 1,01 euro.

Per restare aggiornati su questa e su tutte le offerte Vodafone più interessanti del momento, continuate a seguirci e consultate il sito ufficiale della compagnia.