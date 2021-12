Halo Infinite, l'elmetto con le orecchie da gatto sta andando a ruba!

Tra le varie novità della settimana per Halo Infinite, 343 Industries ha pubblicato un nuovo bundle di oggetti cosmetici a pagamento dedicato letteralmente agli amanti dei gatti.

Il pacchetto, che si chiama appunto “Cat Lovers“, include un elmetto Spartan Mark VII con orecchie da felino, un ciondolo per l'arma, un rivestimento per l'armatura e altre opzioni di personalizzazione a tema. La notizia? Nonostante si tratti di un pack a pagamento, che costa circa 10 euro, sta andando letteralmente a ruba!

Halo Infinite, l'elmetto con le orecchie da gatto che ha conquistato tutti!

Mint Blitz, famoso content creator specializzato nella saga di Halo, ha pubblicato un video sull'argomento, spiegando che i server multiplayer del gioco si sono letteralmente riempiti di Spartan che combattono indossando gli oggetti del pacchetto: in particolar modo, in effetti, l'elmetto con le orecchie da gatto.

Basta farsi un giro anche nel subreddit dedicato ad Halo Infinite, in cui in molti sostengono di aver acquistato il set di cosmetici e di esserne veramente felici. Una situazione quasi paradossale che fa da contraltare alle critiche mosse nelle scorse settimane al multiplayer del gioco, accusato di essere troppo caro per quanto riguarda le microtransazioni.

In tal senso, 343 Industries aveva fatto sapere di stare valutando i feedback per capire come proporre soluzioni migliori in futuro, magari con pacchetti più ricchi di contenuti o con prezzi minori rispetto quelli proposti finora.

Nel frattempo, il successo di Cat Lover stupisce un po' tutti, probabilmente anche gli sviluppatori stessi, che stanno comunque lavorando per migliorare la gestione delle microtransazioni da questo punto di vista. Ad esempio, i cosmetici a tema samurai inizialmente riservati al negozio erano diventati parte del pass gratuito legato all'evento Fractures: Tenrai. Una dimostrazione di quanto 343 stesse già tenendo conto del feedback degli appassionati.

Parlando proprio di cosmetici, questa settimana è arrivato l'evento Winter Contingency, che ha inserito diversi oggetti a tema natalizio che vengono offerti gratuitamente, una volta al giorno, fino al 30 dicembre. Una mossa che è stata favorevolmente accolta dai giocatori di Infinite.

Tra Spartan con le sembianze di un gatto e altri più vicini allo spirito natalizio, insomma, le partite multiplayer di Halo Infinite in questi giorni potrebbero avere un aspetto più allegro del solito.

Il gioco è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.