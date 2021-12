Halo Infinite, parte il nuovo evento Winter Contingency

343 Industries ha annunciato che Winter Contingency, un nuovo evento multiplayer natalizio, è adesso disponibile su Halo Infinite.

L'evento avrà luogo da oggi al prossimo 4 gennaio e permetterà ai giocatori di sbloccare 10 ricompense uniche a tema festivo, con una nuova uscita al giorno fino al 30 dicembre. Tra questi troveremo vari oggetti per le armature e altre piccole sorprese.

Halo Infinite, come sbloccare gli oggetti gratis di Winter Contingency

Tutto ciò che bisogna fare per guadagnarsi le ricompense è completare una partita di Arena o Big Team Battle ogni giorno. Tutto qui. Non importa che si vinca o si perda. Non sono previste neanche playlist specifiche, basterà semplicemente…giocare!

Dopo il 30 dicembre, inoltre, i giocatori avranno poi qualche giorno per provare a recuperare gli oggetti che si sono persi nelle giornate precedenti.

È prevista anche la distribuzione di qualche elemento cosmetico premium, che sarà disponibile per l'acquisto tramite lo store in-game del gioco.

Si tratta del secondo evento multiplayer inserito nella prima stagione di Halo Infinite. Il precedente, Fracture: Tenrai, ha permesso di sbloccare oggetti cosmetici per le armature a tema samurai. È un evento che tornerà nelle prossime settimane.

Per la seconda stagione bisognerà invece aspettare maggio 2022: 343 Industries ha annunciato di recente l'intenzione di estendere la prima con l'obiettivo di completare con calma lo sviluppo della nuova e rispettare gli standard di qualità che si è imposto il team.

Halo Infinite è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Il multiplayer è free-to-play, mentre la campagna single player è inclusa nel catalogo di Xbox Game Pass.